+7 911-119-6521

Переподготовка и повышение квалификации
медработников дистанционно


Государственная лицензия, все документы заносятся в ФИС ФРДО!
• Дистанционный формат

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Почему выбирают нас

  • Полностью дистанционное обучение

    Вам не нужно ездить на сдачу экзаменов, отпрашиваться на работе, брать отпуск.
    Потребуется только интернет

  • Сжатые сроки курсов

    Предоставляем самые
    быстрые сроки
    по повышению квалификации и профессиональной переподготовки
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  • Начало обучения сразу после оплаты

    Выбираете удобное
    для вас время,
    и обучаетесь без привязки к группе

  • Учебные материалы

    Получите доступ к лекционным материалам уже сейчас, где бы вы не находились в момент обучения

  • Диплом и сертификат

    Мы гарантированно выдаём диплом и сертификат государственного образца. Работаем на основании лицензии

  • Договор обучения

    Заключаем договор
    на оказание образовательных услуг
    +7 911-119-6521

Выдаваемые документы
(нажми для приближения)
Бланки утверждены согласно ФЗ № 273, от 29.12.2012 года, выдаются после прохождения курсов о
профессиональной переподготовке и повышения квалификации
обложка диплом о профессиональной переподготовкедиплом о профессиональной переподготовкеобложка медицинского сертификатамедицинский сертификат обложка удостоверения повышения квалификации удостоверение повышения квалификации
◦ Доставка комплекта документов в любую точку России
до 3-х рабочих дней

◦Заносим информацию в реестр документов, сможете самостоятельно проверить по инструкции

◦Документы признаются на всей территории РФ

Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

О нас
Кадровый центр непрерывного медицинского образования - помогает пройти первичную или периодическую аккредитацию, дистанционно.

Курсы по переподготовки для врачей, работников со средним медицинским образованием, фармацевтов и провизоров.

Решаем любой вопрос по обучению и аккредитации: получение новой медицинской специальности, повышение квалификации, набор баллов НМО за два рабочих дня, продление сертификата государственного образца.
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девушка медик в маскелоготип медицинской академии
Работаем на основании образовательной лицензии
  • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" г. Москва ул. Большая почтовая, дом 55/59 строение 1, этаж 3, ком. 51 (Офис 342-35)
  • Приволжский Исследовательский Медицинский Университет Министерства здравоохранения Российской Федерации. г. Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского, д. 10/1.

Лицензии
(нажми для приближения)
Лицензия 1Лицензия 2Лицензия 3Лицензия 4
Нам доверяет персонал ведущих больниц
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Можно обучиться в рассрочку
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переплаты
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Преимущества дистанционного обучения с нами

2. Экономия времени и средств: Не тратьте время и деньги на поездки в учебные заведения.

1. Удобство: Учитесь в любое время и в любом месте с помощью нашей удобной онлайн - платформы.

3. Широкий выбор программ: Выбирайте из множества программ обучения, включая профессиональную переподготовку, повышение квалификации и получение сертификатов.

4. Документы государственного образца: По окончании обучения вы получите официальные документы, признаваемые во всех медицинских учреждениях России.

Обратитесь к нашим менеджерам прямо сейчас, чтобы подобрать оптимальную программу обучения и начать свой путь к успешной медицинской карьере

5. Гарантия качества: Мы работаем только с проверенными учебными центрами, гарантируя высокое качество обучения. Заключаем договор на оказание образовательных услуг.

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Порядок действий
1
Оставьте заявку
Выдача документов и доставка
Обучение
Заключение договора и оплата

• Вы можете оставить заявку двумя способами:
• Оставить заявку на сайте или отправить письмо на электронную почту: ktsnmo@nmo-med.online
• Позвонить по номеру:
+7 911 119-65-21

• Наши специалисты подготавливают договор на оказание образовательных услуг.
• Далее выбирайте удобный для вас способ оплаты.
• Рассрочка без процентов и первого взноса, или оплата на счёт института.

• Доставка документов в любую точку России до 3-х рабочих дней
• Заносим информация о прохождении обучения в ФИС ФРДО

• Дистанционный учебный процесс
• Постоянно обновляемые лекционные материалы
• Быстрое и удобное обучение без отрыва от работы

Экспресс-тест для медицинских работников
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Работаем по всем программам и специальностям

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    Помощь в аккредитации «под ключ»

    Подготовим отчет о трудовой деятельности,
    • Подготовим портфолио
    • Внесем поправки
    • Подадим документы в ФАЦ
    • Наберем необходимое количество баллов НМО для прохождения аккредитации

    Получить консультацию

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    Переподготовка

    • Переобучение с выдачей диплома государственного образца

    Получить консультацию

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    Повышение
    квалификации

    • Обучение с выдачей удостоверения о повышении квалификации 144 часа для аккредитации• Сроки от 2 дней• Данные документов заносим в ФИС ФРДО

    Получить консультацию


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    Продление сертификата

    • Закончился сертификат?• Выход есть, жми на «получить консультацию»
    Продлеваем до 2025 года

    Получить консультацию

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    Набор баллов НМО «под ключ»

    • Наберем за вас баллы НМО «под ключ»
    • Любое кол-во баллов
    • Сроки 10 дней
    • Поможем в регистрации на портале
    • Подберем необходимые программы обучения
    • Сдадим все тестирования
    • Начислим баллы в ваш личный кабинет

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Часто задаваемые вопросы

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