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Заключение договора и оплата

• Вы можете оставить заявку двумя способами:

• Оставить заявку на сайте или отправить письмо на электронную почту: ktsnmo@nmo-med.online

• Позвонить по номеру:

+7 911 119-65-21

• Наши специалисты подготавливают договор на оказание образовательных услуг.

• Далее выбирайте удобный для вас способ оплаты.

• Рассрочка без процентов и первого взноса, или оплата на счёт института.

• Доставка документов в любую точку России до 3-х рабочих дней

• Заносим информация о прохождении обучения в ФИС ФРДО

• Дистанционный учебный процесс

• Постоянно обновляемые лекционные материалы

• Быстрое и удобное обучение без отрыва от работы

Экспресс-тест для медицинских работников

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